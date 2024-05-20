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АВЕН КОЛД КРЕМ СТІК ДЛЯ ГУБ 4 г - Запоріжжя (642369) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
272,00
Економія: -40,00 грн
232,00 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (3)
286,00
Економія: -54,00 грн
232,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
293,28 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
268,35
Економія: -8,05 грн
260,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (2)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (2)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
286,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 75
Всього: упаковка (1)
268,31 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (1)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (1)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (3)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (3)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (1)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (2)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (2)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (3)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн