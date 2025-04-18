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ЛАЙС АМБРОЗІЯ
ЛАЙС АМБРОЗІЯ
Харків
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Доступно в 1 аптеках у Харків
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Сімейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 14:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
4.7 км
Лайс Амброзія таблетки сублінгвальні блістер №70
Lofarma S.p.A.
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Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Коваленка Юрія, 2-А
336.4 км
Лайс Амброзія таблетки сублінгвальні блістер №70
Lofarma S.p.A.
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