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Ангелон® таблетки 20 мг блістер зі смаком ментолу, №30 - Запоріжжя (823228) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
103,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
108,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: таблетки (20)
117,57
Економія: -18,65 грн
98,92 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
110,22
Економія: -10,75 грн
99,47 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
120,00
Економія: -21,30 грн
98,70 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
103,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
103,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
110,51
Економія: -11,41 грн
99,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
108,10 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
103,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
84,89
Економія: -10,86 грн
74,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
109,18
Економія: -8,46 грн
100,72 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
103,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
119,73
Економія: -10,76 грн
108,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
77,90
Економія: -8,38 грн
69,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (6)
122,56
Економія: -23,52 грн
99,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
112,17
Економія: -10,55 грн
101,62 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
103,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
114,91
Економія: -15,72 грн
99,19 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
103,10 грн