CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B , №1 - Запоріжжя (740252) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 86-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 19
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Полтавська, 58
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 3/163
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20-В
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Миру, 46-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 19/3
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4