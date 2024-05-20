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CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B , №1 - Запоріжжя (740252) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (3)
423,99
Економія: -67,22 грн
356,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Всього: упаковка (4)
413,99
Економія: -57,22 грн
356,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (4)
395,99
Економія: -39,22 грн
356,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
449,99
Економія: -93,22 грн
356,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (2)
349,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
Всього: упаковка (2)
422,99
Економія: -66,22 грн
356,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
Всього: упаковка (1)
351,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Всього: упаковка (1)
349,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 86-А
Всього: упаковка (2)
359,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (3)
349,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 19
Всього: упаковка (2)
349,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: упаковка (3)
349,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (2)
359,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Полтавська, 58
Всього: упаковка (2)
351,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 3/163
Всього: упаковка (4)
351,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20-В
Всього: упаковка (1)
349,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
417,99
Економія: -61,22 грн
356,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Миру, 46-А
Всього: упаковка (3)
349,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 19/3
Всього: упаковка (1)
341,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
Всього: упаковка (1)
359,70 грн