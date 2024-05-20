HIPP ФРУКТОВЕ ПЮРЕ "ЯБЛУКО-ПЕРСИК-ЧОРНИЦЯ-МАЛИНА" НіРР HiPPiS 100 г з 4 місяців, №1 - Запоріжжя (480810) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
Мед-сервіс
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Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
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Олександрія, просп. Соборний, 87
Мед-сервіс
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Полтава, вул. Європейська, 104
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Всього: упаковка (1)
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Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Мед-сервіс
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Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гадяч, пл. Миру, 11-Б
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е