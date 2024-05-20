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АРОВІТАЛ ІМУНО (Arovital® Immuno) таблетки, №150 - Запоріжжя (739382) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
254,80
Економія: -37,50 грн
217,30 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Всього: упаковка (5)
283,50
Економія: -66,20 грн
217,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: таблетки (4)
263,90
Економія: -46,60 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 31-Д
Всього: упаковка (1)
330,50
Економія: -113,20 грн
217,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 18-Д
Всього: упаковка (2)
288,10
Економія: -70,80 грн
217,30 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (1)
385,10
Економія: -167,80 грн
217,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. 6-го Грудня, 137
Всього: упаковка (2)
358,50
Економія: -141,20 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 77
Всього: упаковка (1), таблетки (4)
379,10
Економія: -161,80 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 11
Всього: упаковка (1)
283,50
Економія: -66,20 грн
217,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 210
Всього: упаковка (3)
292,60
Економія: -75,30 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
330,50
Економія: -113,20 грн
217,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
Всього: упаковка (2)
283,50
Економія: -66,20 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
324,50
Економія: -107,20 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (4)
315,40
Економія: -98,10 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67
Всього: упаковка (1)
329,10
Економія: -111,80 грн
217,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 29
Всього: упаковка (1)
283,50
Економія: -66,20 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (1)
335,00
Економія: -117,70 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (3)
396,60
Економія: -179,30 грн
217,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 34
Всього: упаковка (4)
301,80
Економія: -84,50 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Всього: упаковка (4)
395,20
Економія: -177,90 грн
217,30 грн