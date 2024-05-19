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АРОВІТАЛ ІМУНО (Arovital® Immuno) таблетки, №150 - Львів (739382) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (2)
385,90
Економія: -168,60 грн
217,30 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
324,50
Економія: -107,20 грн
217,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Привокзальна, 2-Д
Всього: упаковка (3)
243,94
Економія: -26,64 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Червонія Василя, 16
Всього: таблетки (2)
306,30
Економія: -89,00 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Свободи, 73
Всього: упаковка (1)
310,90
Економія: -93,60 грн
217,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чуднів, вул. Житомирська, 14-А
Всього: упаковка (1), таблетки (2)
342,40
Економія: -125,10 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Ірпінь, вул. Центральна, 2
Всього: упаковка (1)
320,00
Економія: -102,70 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, вул. Святошинська, 3
Всього: упаковка (2)
279,86
Економія: -62,56 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 98/2
Всього: упаковка (6)
320,00
Економія: -102,70 грн
217,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 63
Всього: упаковка (2)
263,90
Економія: -46,60 грн
217,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 10
Всього: упаковка (2)
283,50
Економія: -66,20 грн
217,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 34
Всього: упаковка (4)
301,80
Економія: -84,50 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41
Всього: упаковка (1)
306,30
Економія: -89,00 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (3)
396,60
Економія: -179,30 грн
217,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 19
Всього: упаковка (3)
279,00
Економія: -61,70 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Всього: упаковка (4)
395,20
Економія: -177,90 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, просп. Оболонський, 1-Б
Всього: упаковка (3)
387,40
Економія: -170,10 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (3)
395,80
Економія: -178,50 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Всього: упаковка (1)
329,10
Економія: -111,80 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Всього: упаковка (3)
395,80
Економія: -178,50 грн
217,30 грн