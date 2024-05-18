АРОВІТАЛ ІМУНО (Arovital® Immuno) таблетки, №150 - Дніпро (Дніпропетровськ) (739382) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
1 соціальна аптека
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Всього: таблетки (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 31-Д
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 18-Д
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), таблетки (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 77
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Олександрія, вул. 6-го Грудня, 137
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 11
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 210
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 29
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:30
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 34
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11