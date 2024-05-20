Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено

В інших містах:

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б Всього: упаковка (1) 282,07 грн Забронювати

Аптека tas Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Обухів, вул. Київська, 119 Всього: упаковка (1) 282,07 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Практична, 2 Всього: упаковка (1) 296,17 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Європейського Союзу, 43-Б Всього: упаковка (1) 282,07 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Димер, вул. Соборна, 28-А Всього: упаковка (1) 353,90 Економія: -62,90 грн 291,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Залізняка, 4/2 Всього: упаковка (1) 353,90 Економія: -62,90 грн 291,00 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чортків, вул. Бандери Степана, 11 Всього: упаковка (1) 282,07 грн Забронювати

Сідус Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Трускавець, вул. Данилишиних, 53 Всього: упаковка (1) 367,00 грн