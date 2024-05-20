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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУСТАВА ЗІГРІВАЮЧИЙ 3055, розмір 1 з собачої шерсті, сірий, №1 - Одеса (427605) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
282,07 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 119
Всього: упаковка (1)
282,07 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Залізняка, 4/2
Всього: упаковка (1)
353,90
Економія: -62,90 грн
291,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
296,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-Б
Всього: упаковка (1)
282,07 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (1)
282,07 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Димер, вул. Соборна, 28-А
Всього: упаковка (1)
353,90
Економія: -62,90 грн
291,00 грн
Сідус
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Трускавець, вул. Данилишиних, 53
Всього: упаковка (1)
367,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом