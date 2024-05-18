БАНДАЖ КОЛІННОГО СУСТАВА ЗІГРІВАЮЧИЙ 3055, розмір 1 з собачої шерсті, сірий, №1 - Харків (427605) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
Аптека tas
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Київська, 119
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 28-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Залізняка, 4/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Сідус
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Трускавець, вул. Данилишиних, 53
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом