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АНТИПІГМЕНТ КОРЕКТОР ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ГІПЕРПІГМЕНТАЦІЇ 5 мл - Запоріжжя (711230) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
620,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
485,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: упаковка (1)
633,60
Економія: -44,90 грн
588,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
560,43
Економія: -47,29 грн
513,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (1)
485,18 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Всього: упаковка (1)
485,18 грн
Соціальний проект благодія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 9
Всього: упаковка (1)
630,02
Економія: -43,15 грн
586,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Дніпровське, 14
Всього: упаковка (1)
642,46
Економія: -101,11 грн
541,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29-А
Всього: упаковка (1)
550,13
Економія: -32,04 грн
518,09 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
635,61
Економія: -86,97 грн
548,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
620,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
570,15 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
529,72 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (1)
514,29 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (1)
644,29
Економія: -67,73 грн
576,56 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
514,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
637,12
Економія: -93,34 грн
543,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (4)
565,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (2)
620,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
642,22
Економія: -57,78 грн
584,44 грн