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БАНДАЖ (ОРТЕЗ) КОЛІННОГО СУГЛОБА 3052, розмір 5 чорний, №1 - Одеса (724103) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кашперівка, вул. Київська, 5-А
Всього: упаковка (1)
1677,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
1671,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (1)
1673,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
1688,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
1683,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
1676,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
1676,76 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (1)
1673,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Всього: упаковка (1)
1685,71 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
1104,30 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Андрушівка, вул. Хмельницького Богдана, 30-А
Всього: упаковка (1)
1649,90 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
1285,17 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Всього: упаковка (2)
1671,00 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горохів, вул. Торгова, 5
Всього: упаковка (1)
1102,34 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Рожище, вул. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
1267,68 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Маневичі, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
1267,68 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 8
Всього: упаковка (1)
1002,13 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 4
Всього: упаковка (1)
1267,68 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 10
Всього: упаковка (1)
1258,19 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Любомль, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
1102,34 грн