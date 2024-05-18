БАНДАЖ (ОРТЕЗ) КОЛІННОГО СУГЛОБА 3052, розмір 5 чорний, №1 - Харків (724103) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кашперівка, вул. Київська, 5-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Андрушівка, вул. Хмельницького Богдана, 30-А
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Маневичі, вул. Незалежності, 11
Еко аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 4
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 8
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Рожище, вул. Незалежності, 1
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Горохів, вул. Торгова, 5
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 10
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Любомль, вул. Незалежності, 27
Аптека 3і
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20