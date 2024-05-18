БАНДАЖ (ОРТЕЗ) КОЛІННОГО СУГЛОБА 3052, розмір 3 чорний, №1 - Харків (724101) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Нетішин, просп. Незалежності, 22-Б
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Широка, 87
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Андрушівка, вул. Хмельницького Богдана, 30-А
Житомирліки
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
Аптека 3і
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Звягель, перех. Медична / Гагаріна Юрія, 23/16
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стара Синява, вул. Грушевського Михайла, 15
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Київська, 78-Г
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27