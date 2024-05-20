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АТОДЕРМ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 1 л - Запоріжжя (717892) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
977,00
Економія: -127,00 грн
850,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
841,73 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
751,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
841,73 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
721,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
968,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
901,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
841,73 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (1)
841,73 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (1)
781,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
903,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Соборна, 10/7
Всього: упаковка (1)
751,49 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
970,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
Всього: упаковка (1)
751,49 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
901,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
841,73 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
977,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
964,83 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
969,11 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
964,03 грн