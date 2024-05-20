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АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ШКІРИ РУК ANTISEPTICUM З ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARMЦіни в аптеках

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ШКІРИ РУК ANTISEPTICUM З ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARM 350 мл, №1 - Запоріжжя (734637) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
116,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
115,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (1)
114,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (1)
115,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
115,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
144,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
Всього: упаковка (3)
143,65 грн
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (1)
116,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (2)
116,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 20
Всього: упаковка (1)
115,26 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Лермонтова, 8-А
Всього: упаковка (1)
144,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Нечая Данила, 11
Всього: упаковка (1)
116,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іларіонове, вул. Робоча, 18
Всього: упаковка (1)
145,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (1)
92,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Першотравнева, 26
Всього: упаковка (1)
145,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
105,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
145,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188-А
Всього: упаковка (1)
116,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 20
Всього: упаковка (1)
143,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 85
Всього: упаковка (1)
115,35 грн