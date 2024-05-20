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АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ШКІРИ РУК ANTISEPTICUM З ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARMЦіни в аптеках

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ШКІРИ РУК ANTISEPTICUM З ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARM 350 мл, №1 - Одеса (734637) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
144,17 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (3)
144,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
Всього: упаковка (1)
144,07 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, просп. Миру, 8-М
Всього: упаковка (1)
116,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. Парусна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
144,19 грн
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 220
Всього: упаковка (1)
115,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 15/3
Всього: упаковка (1)
114,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 56-Ж
Всього: упаковка (1)
143,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Європейська, 5-Б
Всього: упаковка (1)
116,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Очаків, вул. Першотравнева, 38-А
Всього: упаковка (5)
144,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Березівка, пров. Шевченка Тараса, 4
Всього: упаковка (1)
144,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березівка, вул. Танасчишина, 61
Всього: упаковка (1)
115,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 83-В
Всього: упаковка (1)
105,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
Всього: упаковка (1)
144,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
Всього: упаковка (1)
115,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (1)
115,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 78
Всього: упаковка (1)
115,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
116,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаївка, вул. Центральна, 9
Всього: упаковка (1)
107,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Доманівка, вул. Центральна, 62/4
Всього: упаковка (1)
115,76 грн