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АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ШКІРИ РУК ANTISEPTICUM З ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARMЦіни в аптеках

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ШКІРИ РУК ANTISEPTICUM З ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARM 350 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (734637) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
116,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
145,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
105,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
114,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нечая Данила, 11
Всього: упаковка (1)
116,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
Всього: упаковка (1)
144,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (1)
114,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
143,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 70
Всього: упаковка (1)
144,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Північнодонецька, 2
Всього: упаковка (2)
116,16 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
Всього: упаковка (1)
115,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-Д
Всього: упаковка (2)
145,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Іларіонове, вул. Робоча, 18
Всього: упаковка (1)
145,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (3)
145,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 11-А
Всього: упаковка (1)
115,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 27-К
Всього: упаковка (1)
144,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Губиниха, вул. Базарна, 22
Всього: упаковка (1)
144,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Верхівцеве, вул. Українська, 1
Всього: упаковка (1)
115,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Верхівцеве, вул. Центральна, 50-А
Всього: упаковка (1)
144,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
Всього: упаковка (3)
143,65 грн