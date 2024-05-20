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АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ШКІРИ РУК ANTISEPTICUM З ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARMЦіни в аптеках

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ШКІРИ РУК ANTISEPTICUM З ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARM спрей 100 мл, №1 - Запоріжжя (734635) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (1)
79,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 40-А
Всього: упаковка (4)
63,86 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іларіонове, вул. Робоча, 18
Всього: упаковка (1)
79,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Першотравнева, 26
Всього: упаковка (1)
79,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 31
Всього: упаковка (1)
79,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Покров, вул. Торгова, 54/1-А
Всього: упаковка (1)
63,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Верхівцеве, вул. Центральна, 50-А
Всього: упаковка (4)
79,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Високопілля, вул. Банкова, 2
Всього: упаковка (1)
63,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Близнюки, вул. Свободи, 24
Всього: упаковка (1)
50,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Краснопавлівка, вул. Мікрорайон, 1-А
Всього: упаковка (1)
63,94 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Краснопавлівка, вул. Мікрорайон, 1
Всього: упаковка (1)
79,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Білики, вул. Пристанційна, 1-В
Всього: упаковка (4)
79,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 47-А
Всього: упаковка (1)
79,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Кременчук, просп. Свободи, 71-А
Всього: упаковка (1)
79,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Глобине, вул. Володимирівська, 166
Всього: упаковка (2)
63,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Зміїв, пл. Привокзальна, 2
Всього: упаковка (1)
79,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Диканька, вул. Кащука, 1-А
Всього: упаковка (1)
79,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (4)
63,55 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Мерефа, вул. Дніпровська, 221
Всього: упаковка (1)
79,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
Всього: упаковка (1)
63,50 грн