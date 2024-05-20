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АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ШКІРИ РУК ANTISEPTICUM З ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARMЦіни в аптеках

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ШКІРИ РУК ANTISEPTICUM З ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARM спрей 100 мл, №1 - Одеса (734635) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Всього: упаковка (1)
79,11 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Лиманка, просп. Гуляєва Полковника, 111
Всього: упаковка (1)
63,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Європейська, 5-Б
Всього: упаковка (1)
63,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Доманівка, вул. Центральна, 62/4
Всього: упаковка (1)
63,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Білозерка, пров. Торговий, 18-А
Всього: упаковка (1)
79,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Херсон, шосе Миколаївське, 11-В
Всього: упаковка (1)
78,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 14:00
Херсон, просп. Незалежності, 46
Всього: упаковка (1)
80,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
Всього: упаковка (1)
63,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кілія, вул. Торгова, 42-А
Всього: упаковка (2)
79,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, просп. Соборний, 111
Всього: упаковка (2)
63,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 22
Всього: упаковка (5)
63,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (4)
63,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайворон, вул. Київська, 4-Б
Всього: упаковка (1)
79,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Баланівка, вул. Центральна, 1-А
Всього: упаковка (1)
79,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Високопілля, вул. Банкова, 2
Всього: упаковка (1)
63,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Торгова, 54/1-А
Всього: упаковка (1)
63,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Цибулів, вул. Слави, 4
Всього: упаковка (1)
78,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 31
Всього: упаковка (1)
79,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Першотравнева, 26
Всього: упаковка (1)
79,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Героїв Чорнобиля, 5/2
Всього: упаковка (3)
63,20 грн