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АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ШКІРИ РУК ANTISEPTICUM З ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARMЦіни в аптеках

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ШКІРИ РУК ANTISEPTICUM З ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARM спрей 100 мл, №1 - Львів (734635) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
79,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
Всього: упаковка (1)
79,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зборів, вул. Хмельницького Богдана, 22
Всього: упаковка (1)
79,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 24
Всього: упаковка (1)
79,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
79,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 5
Всього: упаковка (1)
79,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 64
Всього: упаковка (1)
79,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 30
Всього: упаковка (1)
79,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шумськ, вул. Українська, 44-А
Всього: упаковка (1)
63,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Підволочиськ, вул. Галицького, 74
Всього: упаковка (1)
78,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Копичинці, вул. Ринок, 19-А
Всього: упаковка (1)
63,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 262
Всього: упаковка (4)
79,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 40
Всього: упаковка (1)
63,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Колки, вул. Грушевського Михайла, 34-А
Всього: упаковка (1)
79,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Вараш, 17
Всього: упаковка (1)
79,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Андріївська, 13
Всього: упаковка (1)
79,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Летичів, вул. Савіцького Юрія, 12/3
Всього: упаковка (1)
79,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 43
Всього: упаковка (2)
63,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Гнівань, вул. Соборна, 55
Всього: упаковка (5)
79,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Незалежності, 18-А
Всього: упаковка (1)
79,20 грн