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АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ШКІРИ РУК ANTISEPTICUM З ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARMЦіни в аптеках

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ШКІРИ РУК ANTISEPTICUM З ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARM спрей 100 мл, №1 - Харків (734635) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
59,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, вул. Шевченка, 161
Всього: упаковка (1)
80,05 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 64
Всього: упаковка (2)
63,47 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 244
Всього: упаковка (1)
63,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 29
Всього: упаковка (1)
79,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, шосе Салтівське, 108
Всього: упаковка (1)
79,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ньютона, 98
Всього: упаковка (5)
63,82 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Жасминовий, 9
Всього: упаковка (1)
59,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 13
Всього: упаковка (1)
63,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 160-К
Всього: упаковка (3)
64,02 грн
Аптека низькі ц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Б
Всього: упаковка (1)
50,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
63,32 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Мерефянське, 38
Всього: упаковка (2)
63,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 105
Всього: упаковка (2)
79,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 108
Всього: упаковка (1)
79,82 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грищенка, 8
Всього: упаковка (3)
63,67 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Черкаська Лозова, вул. Кооперативна, 1-Б
Всього: упаковка (1)
79,05 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Мерефа, вул. Дніпровська, 221
Всього: упаковка (1)
79,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, пл. Привокзальна, 2
Всього: упаковка (1)
50,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Краснопавлівка, вул. Мікрорайон, 1-А
Всього: упаковка (1)
63,94 грн