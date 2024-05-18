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АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ШКІРИ РУК ANTISEPTICUM З ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARMЦіни в аптеках

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ШКІРИ РУК ANTISEPTICUM З ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARM спрей 100 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (734635) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Іларіонове, вул. Робоча, 18
Всього: упаковка (1)
79,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Верхівцеве, вул. Центральна, 50-А
Всього: упаковка (4)
79,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (1)
79,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 40-А
Всього: упаковка (4)
63,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білики, вул. Пристанційна, 1-В
Всього: упаковка (4)
79,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Першотравнева, 26
Всього: упаковка (1)
79,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 31
Всього: упаковка (1)
79,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Торгова, 54/1-А
Всього: упаковка (1)
63,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 47-А
Всього: упаковка (1)
79,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Краснопавлівка, вул. Мікрорайон, 1-А
Всього: упаковка (1)
63,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Краснопавлівка, вул. Мікрорайон, 1
Всього: упаковка (1)
79,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
Всього: упаковка (1)
50,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Свободи, 71-А
Всього: упаковка (1)
79,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Високопілля, вул. Банкова, 2
Всього: упаковка (1)
63,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Диканька, вул. Кащука, 1-А
Всього: упаковка (1)
79,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Глобине, вул. Володимирівська, 166
Всього: упаковка (2)
63,64 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Мерефа, вул. Дніпровська, 221
Всього: упаковка (1)
79,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шишаки, вул. Осьмака Кирила, 57
Всього: упаковка (1)
64,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зміїв, пл. Привокзальна, 2
Всього: упаковка (1)
50,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/4
Всього: упаковка (1)
79,57 грн