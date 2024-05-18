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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (667007) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (1)
97,97
Економія: -17,30 грн
80,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
89,46
Економія: -7,16 грн
82,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
Всього: упаковка (1)
80,88
Економія: -3,57 грн
77,31 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
Всього: упаковка (1)
90,17
Економія: -6,93 грн
83,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3)
88,00
Економія: -4,88 грн
83,12 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (2)
98,30 грн
Віталіна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
Всього: упаковка (1)
98,30 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
98,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Литовський, 4
Всього: упаковка (1)
85,74
Економія: -8,60 грн
77,14 грн
Ульяна
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Чорноморськ, просп. Миру, 22-В
Всього: упаковка (1)
98,30 грн
Лазурна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Лазурна, 3/2-Н
Всього: упаковка (1)
98,30 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чигирин, вул. Хмельницького Богдана, 75
Всього: упаковка (1)
99,80 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 398
Всього: упаковка (2)
94,20 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (2)
94,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 6
Всього: упаковка (1)
94,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Черкаси, бульв. Шевченка, 325
Всього: упаковка (2)
94,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 189
Всього: упаковка (1)
94,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 274/1
Всього: упаковка (1)
94,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 205
Всього: упаковка (2)
94,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
94,20 грн