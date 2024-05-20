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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ГІГІЄНІЧНИЙ BUBBLE BALM "DINI" 4.5 г чорниця - Одеса (730624) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 28
Всього: упаковка (1)
26,10 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Болгарська, 38
Всього: упаковка (1)
26,10 грн
В інших містах:
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: упаковка (1)
21,00 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
Всього: упаковка (1)
20,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 28
Всього: упаковка (1)
32,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 36
Всього: упаковка (2)
30,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Всього: упаковка (1)
32,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Стрий, вул. Галицька, 1-Г
Всього: упаковка (2)
29,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Стрий, вул. Коссака, 9
Всього: упаковка (1)
28,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Стрий, вул. Сколівська, 16-А
Всього: упаковка (1)
32,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Ліщинських, 11/1
Всього: упаковка (2)
30,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
28,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Кільцева, 2-В
Всього: упаковка (1)
25,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 31
Всього: упаковка (1)
32,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Зубра, вул. Шкільна, 1-Б
Всього: упаковка (1)
28,30 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
31,30 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
Всього: упаковка (1)
30,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
31,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 49
Всього: упаковка (1)
29,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Чукаріна, 1
Всього: упаковка (1)
28,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
32,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Стрийська, 113-Д
Всього: упаковка (2)
28,00 грн