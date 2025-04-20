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Детріцин (Detricin)

Детріцин (Detricin)

Львів (адресу не вказано)
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Доступно в 4 аптеках у Львів
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Патона, 9/4
4.2 км
ДЕТРІЦИН™ З АЛОЕ капсули №30
ХЕЛС ИНСАЙТ ООО
289,00 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
4.5 км
ДЕТРІЦИН™ З АЛОЕ капсули №30
ХЕЛС ИНСАЙТ ООО
200,93 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 42
5.2 км
ДЕТРІЦИН™ З АЛОЕ капсули №30
ХЕЛС ИНСАЙТ ООО
243,41 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 92
6.6 км
ДЕТРІЦИН™ З АЛОЕ капсули №30
ХЕЛС ИНСАЙТ ООО
243,41 грн
В містах поряд
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Стрий, вул. Галицька, 1-Г
63.8 км
ДЕТРІЦИН™ З АЛОЕ капсули №30
ХЕЛС ИНСАЙТ ООО
317,54 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
157.6 км
ДЕТРІЦИН™ З АЛОЕ капсули №30
ХЕЛС ИНСАЙТ ООО
101,27
Економія при броні: -0,51 грн
100,76 грн
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