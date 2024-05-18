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BABARIA ГЕЛЬ-ВІСК ДЛЯ ВОЛОССЯ 200 мл - Харків (721009) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
161,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-В
Всього: упаковка (1)
161,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26
Всього: упаковка (2)
161,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 3
Всього: упаковка (1)
161,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (2)
161,20 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом