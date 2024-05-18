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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяТермальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьонBABARIA СЕРВЕТКИ З МІЦЕЛЯРНОЮ ВОДОЮ ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУЦіни в аптеках

BABARIA СЕРВЕТКИ З МІЦЕЛЯРНОЮ ВОДОЮ ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ , №20 - Харків (721146) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Носівка, вул. Центральна, 33
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
Всього: упаковка (5)
90,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д
Всього: упаковка (4)
90,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом