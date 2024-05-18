Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:30 Графік роботи Андрушівка, вул. Хмельницького Богдана, 30-А Всього: упаковка (1) 229,20 грн

Аптека 3і Детальніше Відчинено Цілодобово Звягель, перех. Медична / Гагаріна Юрія, 23/16 Всього: упаковка (1) 216,40 грн

Аптека 3і Детальніше Відчинено Цілодобово Сокільники, вул. Стрийська, 20 Всього: упаковка (2) 230,00 грн