Бандаж еластичний на гомілковостопний суглоб ES-901 розмір M, №1 - Харків (857293) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Андрушівка, вул. Хмельницького Богдана, 30-А
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Звягель, перех. Медична / Гагаріна Юрія, 23/16
Аптека 3і
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом