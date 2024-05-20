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АНТИПІГМЕНТ ПОДВІЙНА СИРОВАТКА ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ГІПЕРПІГМЕНТАЦІЇ тм "EUCERIN" 30 мл - Запоріжжя (732230) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
1299,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (2)
1354,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Всього: упаковка (1)
1071,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
1019,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (1)
1019,98 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Всього: упаковка (1)
1019,98 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
1299,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (2)
1299,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (3)
1357,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
1228,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (3)
1299,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
1223,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (1)
1071,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (1)
1299,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
1225,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
1339,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (2)
1064,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Всього: упаковка (3)
1234,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
1237,01 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Олександрія, просп. Соборний, 98
Всього: упаковка (2)
1299,00 грн