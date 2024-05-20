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АВЕН КЛІНАНС ВУМЕН СИРОВАТКА 30 мл - Запоріжжя (764316) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
1049,02
Економія: -187,44 грн
861,58 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
921,00
Економія: -119,00 грн
802,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
1034,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
1034,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
1034,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
1045,44
Економія: -118,19 грн
927,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
967,20
Економія: -29,02 грн
938,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
944,43 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
879,85
Економія: -26,40 грн
853,45 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
931,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
767,58
Економія: -23,58 грн
744,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (2)
1034,00 грн
Вероніка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Посмітного, 19
Всього: упаковка (2)
962,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (2)
781,05
Економія: -37,05 грн
744,00 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
962,70 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
962,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
951,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
963,48
Економія: -111,60 грн
851,88 грн
Южна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
914,80 грн
Жемчужина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
962,70 грн