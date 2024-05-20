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АВЕН КЛІНАНС ВУМЕН СИРОВАТКА 30 мл - Одеса (764316) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (2)
1034,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
780,68
Економія: -36,68 грн
744,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
951,86 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
962,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (2)
777,70
Економія: -33,70 грн
744,00 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
962,70 грн
Вероніка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Посмітного, 19
Всього: упаковка (2)
962,70 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
914,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
785,89
Економія: -41,89 грн
744,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
931,50 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (1)
745,50 грн
В інших містах:
Жемчужина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
962,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
879,85
Економія: -26,40 грн
853,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
834,84
Економія: -38,92 грн
795,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
944,43 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
967,20
Економія: -29,02 грн
938,18 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
879,85
Економія: -26,40 грн
853,45 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (2)
1034,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, 18
Всього: упаковка (2)
1034,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
879,85
Економія: -26,40 грн
853,45 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
921,00
Економія: -119,00 грн
802,00 грн