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АВЕН КЛІНАНС ВУМЕН СИРОВАТКА 30 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (764316) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
1034,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
1034,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
1034,00 грн
В інших містах:
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
921,00
Економія: -119,00 грн
802,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
827,04
Економія: -31,12 грн
795,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
820,67
Економія: -24,75 грн
795,92 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
967,20
Економія: -29,02 грн
938,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
944,43 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
879,85
Економія: -26,40 грн
853,45 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (1)
967,20
Економія: -29,02 грн
938,18 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (1)
879,85
Економія: -26,40 грн
853,45 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
931,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
781,72
Економія: -37,72 грн
744,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
1034,30
Економія: -31,03 грн
1003,27 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
1034,30
Економія: -31,03 грн
1003,27 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (2)
1034,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
745,09
Економія: -36,29 грн
708,80 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
967,20
Економія: -29,02 грн
938,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (1)
879,90 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
1034,30
Економія: -31,03 грн
1003,27 грн