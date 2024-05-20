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BABARIA СИРОВАТКА З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 2 мл, №5 - Одеса (721023) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (2)
569,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Чорних Запорожців, 26-Д
Всього: упаковка (2)
569,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 58-Г
Всього: упаковка (1)
569,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 2
Всього: упаковка (1)
569,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
Всього: упаковка (2)
569,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (1)
569,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (3)
569,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (2)
569,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Всього: упаковка (1)
569,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (2)
569,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (3)
569,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Святошинська, 28
Всього: упаковка (1)
569,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (1)
569,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 101
Всього: упаковка (1)
569,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (2)
569,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (2)
569,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 6-Г
Всього: упаковка (3)
569,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (1)
569,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирпи Георгія, 5
Всього: упаковка (1)
569,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
569,00 грн