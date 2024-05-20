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BABARIA СИРОВАТКА З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 30 мл для обличчя - Одеса (721019) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (2)
559,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (2)
559,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (6)
559,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (2)
559,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
598,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Всього: упаковка (2)
559,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (3)
559,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (3)
559,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
594,95 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (4)
559,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
Всього: упаковка (1)
559,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
Всього: упаковка (2)
559,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
596,68 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (2)
559,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (3)
559,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Всього: упаковка (2)
559,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (2)
559,00 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148/1
Всього: упаковка (1)
445,28 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пров. Компасний, 6-В
Всього: упаковка (2)
445,28 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 18
Всього: упаковка (4)
559,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
Всього: упаковка (2)
559,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 14
Всього: упаковка (2)
559,00 грн