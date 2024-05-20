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NOW FOODS EVE WOMAN'S MULTI капсули м'які, №30 - Запоріжжя (709375) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 163 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
448,00
Економія: -77,00 грн
371,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
530,34
Економія: -64,38 грн
465,96 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
493,72
Економія: -27,76 грн
465,96 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
449,02 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
426,00
Економія: -55,00 грн
371,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
426,00
Економія: -55,00 грн
371,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
498,71
Економія: -14,71 грн
484,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
449,02 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (2)
426,00
Економія: -55,00 грн
371,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
511,32
Економія: -45,36 грн
465,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
495,96
Економія: -30,00 грн
465,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
540,08
Економія: -69,75 грн
470,33 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3)
554,51
Економія: -88,55 грн
465,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
498,77
Економія: -32,81 грн
465,96 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
426,00
Економія: -55,00 грн
371,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
518,90
Економія: -52,94 грн
465,96 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (1)
426,00
Економія: -55,00 грн
371,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
471,47 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
508,11
Економія: -42,15 грн
465,96 грн
Аптеки 24 години
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (1)
448,00
Економія: -77,00 грн
371,00 грн