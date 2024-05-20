Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеCERAVE ЗВОЛОЖУВАЛЬНЕ МОЛОЧКО ДЛЯ СУХОЇ ТА ДУЖЕ СУХОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛАЦіни в аптеках

CERAVE ЗВОЛОЖУВАЛЬНЕ МОЛОЧКО ДЛЯ СУХОЇ ТА ДУЖЕ СУХОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА 236 мл - Запоріжжя (718208) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеці
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
427,97
Економія: -46,31 грн
381,66 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
460,98
Економія: -24,55 грн
436,43 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
415,00
Економія: -51,00 грн
364,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (2)
438,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
451,21
Економія: -46,59 грн
404,62 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
458,92
Економія: -85,53 грн
373,39 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (3)
453,40
Економія: -83,45 грн
369,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
461,11
Економія: -81,38 грн
379,73 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
459,40
Економія: -85,58 грн
373,82 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3)
461,72
Економія: -81,99 грн
379,73 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (2)
454,54
Економія: -62,10 грн
392,44 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (2)
457,91
Економія: -84,20 грн
373,71 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (2)
411,43
Економія: -42,09 грн
369,34 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (2)
406,19
Економія: -32,48 грн
373,71 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (3)
468,33
Економія: -98,99 грн
369,34 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2)
462,86
Економія: -82,89 грн
379,97 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (2)
451,17
Економія: -71,42 грн
379,75 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
468,07
Економія: -75,63 грн
392,44 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
383,15 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
466,85
Економія: -86,88 грн
379,97 грн