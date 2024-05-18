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IVATHERM MULTI-PERFORMANCE КРЕМ ДЛЯ РУК ЗВОЛОЖУЮЧИЙ 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (726673) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
325,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (1)
325,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
325,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
325,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (4)
325,00 грн
В інших містах:
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
325,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
Всього: упаковка (1)
325,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Бровари, вул. Олімпійська, 4
Всього: упаковка (1)
325,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Бровари, вул. Луценко Анатолія, 27
Всього: упаковка (1)
325,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (1)
325,00 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Ревуцького, 9
Всього: упаковка (1)
325,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Біла Церква, вул. Привокзальна, 32-В
Всього: упаковка (1)
325,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
Всього: упаковка (1)
325,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-Д
Всього: упаковка (1)
325,00 грн
Аптекар
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Зачинено
Київ, вул. Німанська, 6
Всього: упаковка (1)
325,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
325,00 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 12
Всього: упаковка (1)
325,00 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
344,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
325,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
325,00 грн