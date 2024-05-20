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АВЕН ТРІКСЕРА НУТРІШН БАЛЬЗАМ 200 мл - Одеса (701856) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
518,77
Економія: -24,37 грн
494,40 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
603,20 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
603,20 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
603,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
570,88 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
619,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Адміральський, 1
Всього: упаковка (1)
605,88 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (1)
523,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Всього: упаковка (1)
475,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
596,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
642,75
Економія: -19,28 грн
623,47 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
475,73 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (1)
490,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (2)
475,73 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
523,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
583,45
Економія: -17,50 грн
565,95 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
642,75
Економія: -19,28 грн
623,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
365,83
Економія: -18,71 грн
347,12 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (1)
475,73 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
475,73 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
475,73 грн