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АВЕН ТРІКСЕРА НУТРІШН БАЛЬЗАМ 200 мл - Львів (701856) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
583,45
Економія: -17,50 грн
565,95 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (1)
469,80
Економія: -21,00 грн
448,80 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
583,45
Економія: -17,50 грн
565,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
599,73 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1
Всього: упаковка (1)
551,78 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Тернопіль, вул. Князя Острозького, 36
Всього: упаковка (1)
527,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
475,73 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 42
Всього: упаковка (1)
606,58
Економія: -2,42 грн
604,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рівне, просп. Князя Романа, 3
Всього: упаковка (1)
475,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
Всього: упаковка (1)
477,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 11
Всього: упаковка (1)
601,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: упаковка (1)
601,90 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (2)
545,43
Економія: -1,47 грн
543,96 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
583,45
Економія: -17,50 грн
565,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
523,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (2)
475,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (1)
490,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, пл. Перемоги, 10
Всього: упаковка (1)
475,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
583,45
Економія: -17,50 грн
565,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Овруч, вул. Богуна Івана, 8-Б
Всього: упаковка (2)
524,06 грн