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АВЕН ТРІКСЕРА НУТРІШН БАЛЬЗАМ 200 мл - Київ (701856) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
645,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
489,87
Економія: -15,47 грн
474,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
459,27
Економія: -20,95 грн
438,32 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
475,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
452,34
Економія: -17,94 грн
434,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
583,45
Економія: -17,50 грн
565,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
475,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
524,06 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
583,45
Економія: -17,50 грн
565,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
453,04
Економія: -18,64 грн
434,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
475,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
504,00
Економія: -29,60 грн
474,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6
Всього: упаковка (1)
547,09 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
547,09 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
Всього: упаковка (1)
523,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
583,45
Економія: -17,50 грн
565,95 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
430,43
Економія: -13,71 грн
416,72 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (6)
524,06 грн
Онлайн №2
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
524,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
550,26 грн