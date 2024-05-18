АВЕН ТРІКСЕРА НУТРІШН БАЛЬЗАМ 200 мл - Харків (701856) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В