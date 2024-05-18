АВЕН ТРІКСЕРА НУТРІШН БАЛЬЗАМ 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (701856) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Мед-сервіс
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Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Аптека
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Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
В інших містах:
Мед-сервіс
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Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Аптека оптових цін
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Харків, вул. Китаєнка, 10
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Харків, пл. Свободи, 8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Мед-сервіс
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Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Мед-сервіс
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Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Мед-сервіс
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Миколаїв, просп. Миру, 1/1