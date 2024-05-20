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АВЕН ТРІКСЕРА НУТРІШН БАЛЬЗАМ 400 мл - Одеса (642374) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Магнолія
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
747,80 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
747,80 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (1)
654,83 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Всього: упаковка (1)
595,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
748,59 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
730,10
Економія: -21,90 грн
708,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (2)
741,76 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
803,40
Економія: -24,10 грн
779,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (1)
595,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
595,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (2)
595,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
654,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
746,74 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
595,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
803,00 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
730,10
Економія: -21,90 грн
708,20 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
691,79
Економія: -2,97 грн
688,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 11
Всього: упаковка (1)
803,39 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (2)
655,08 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
681,10 грн