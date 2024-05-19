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АВЕН ТРІКСЕРА НУТРІШН БАЛЬЗАМ 400 мл - Львів (642374) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
498,36 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: (0)
726,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
803,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
803,39 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
Всього: упаковка (1)
803,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
803,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
831,01
Економія: -7,50 грн
823,51 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (1)
803,40
Економія: -24,10 грн
779,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
611,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
681,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (2)
655,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 11
Всього: упаковка (1)
803,39 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
685,31
Економія: -4,61 грн
680,70 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
730,10
Економія: -21,90 грн
708,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
795,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
730,10
Економія: -21,90 грн
708,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
803,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Олександра Олеся, 2-Б
Всього: упаковка (1)
655,08 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
730,10
Економія: -21,90 грн
708,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (2)
803,00 грн