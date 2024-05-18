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АВЕН ТРІКСЕРА НУТРІШН БАЛЬЗАМ 400 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (642374) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
595,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (2)
595,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
746,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
654,83 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
595,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (1)
595,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
803,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (2)
741,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
684,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (2)
595,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
745,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
743,88 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
739,51 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
679,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
716,04 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
710,94 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
742,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
740,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
740,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
742,37 грн