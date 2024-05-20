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БАТОНЧИК-МЮСЛІ "VITAFRUIT" ГЛАЗУРОВАНИЙ 25 г медова диня, №1 - Львів (724240) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (4)
8,14 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (9)
8,18 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (12)
7,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дрогобич, вул. Шолом-Алейхема, 1
Всього: упаковка (1)
8,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 19
Всього: упаковка (8)
7,64 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (4)
6,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 8-А
Всього: упаковка (1)
6,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Калуш, вул. Каракая, 28-А
Всього: упаковка (3)
6,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
Всього: упаковка (8)
8,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Всього: упаковка (10)
8,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 145
Всього: упаковка (2)
6,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
Всього: упаковка (8)
6,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 96
Всього: упаковка (1)
7,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Збараж, вул. Січових Стрільців, 1-Г
Всього: упаковка (6)
7,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 10
Всього: упаковка (12)
8,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чинадійово, вул. Волошина, 59
Всього: упаковка (6)
8,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Клевань, вул. Центральна, 10-А
Всього: упаковка (4)
8,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 135
Всього: упаковка (12)
7,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Полуботка Гетьмана, 8
Всього: упаковка (10)
8,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. 16-го Липня, 57
Всього: упаковка (1)
7,19 грн