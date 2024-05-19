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БАТОНЧИК-МЮСЛІ "VITAFRUIT" ГЛАЗУРОВАНИЙ 25 г медова диня, №1 - Київ (724240) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (12)
7,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (12)
7,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (4)
7,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (12)
7,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (11)
7,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
Всього: упаковка (10)
7,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
Всього: упаковка (3)
7,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (3)
8,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Всього: упаковка (9)
7,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Всього: упаковка (8)
7,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
Всього: упаковка (2)
7,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 40
Всього: упаковка (7)
7,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (11)
7,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (9)
7,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (7)
6,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (6)
7,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 19
Всього: упаковка (12)
7,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 35
Всього: упаковка (10)
8,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 19
Всього: упаковка (10)
6,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (10)
7,13 грн