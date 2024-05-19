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БАТОНЧИК-МЮСЛІ "VITAFRUIT" ГЛАЗУРОВАНИЙ 25 г медова диня, №1 - Харків (724240) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (7)
8,20 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Миру, 9
Всього: упаковка (12)
7,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Всього: упаковка (6)
7,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
Всього: упаковка (3)
7,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 66
Всього: упаковка (12)
8,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 86-А
Всього: упаковка (12)
8,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Всього: упаковка (12)
7,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (6)
8,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (4)
7,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Лохвиця, вул. Героїв України, 14-К/2
Всього: упаковка (12)
7,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54
Всього: упаковка (11)
7,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Покровське, вул. Центральна, 18-А
Всього: упаковка (6)
8,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Кострова Давида, 77
Всього: упаковка (6)
7,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (4)
7,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 77
Всього: упаковка (3)
7,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, перех. Свободи / Бойка, 92/17
Всього: упаковка (3)
7,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Всього: упаковка (9)
7,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, перех. Покровська / Старшого Лейтенанта Кагала, 15/34
Всього: упаковка (3)
7,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, перех. Небесної Сотні / Театральна, 6/20
Всього: упаковка (4)
8,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лубни, вул. Монастирська, 59/1
Всього: упаковка (5)
7,25 грн